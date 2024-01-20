Как заинтересовать учеников, чтобы они хотели учиться: секрет одного из лучших учителей мира

Учитель может дать учащимся картину мира и научить их использовать знания в жизни. Так, он должен говорить не только об академических знаниях, то есть формулах и правилах.

Так считает учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков – лучший педагог Украины 2021 и один из лучших учителей мира 2023 года.

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Как заинтересовать учащихся, чтобы они хотели учиться

Он рассказал, что его учащиеся больше запоминают не уроки, а события, встречи, поездки. Пройдаков уточнил, что когда работал в Ромнах, приводил детей на встречи с писателями в библиотеку имени Богдана Антоненко-Давыдовича.

Мы ездили на концерты Pianoboy, O'Torvald, Бумбокс, Фиолет, Один в каноэ! Мы все объездили! Эти приключения дети помнят. А в мае мы готовились к ВНО, проводя уроки на улице,

– рассказал педагог.

Он убежден, что учитель – это определенная ролевая модель. Также Пройдаков говорит, что учителя школьной литературы могут дать детям навыки чтения, показать тексты за пределами школьной программы.

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Есть Василий Стефаник и Михаил Коцюбинский, но также есть Фредерик Бакман или Стивен Кинг – и это нормально. У меня дети в классе очень любят Бакмана!

– рассказал педагог.

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