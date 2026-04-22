На украинское образование направили 91 миллион долларов

Украинское образование получит от международных партнеров 91 миллион долларов. Средства направят в рамках сотрудничества с ЮНИСЕФ в 2026 году.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Средства направлены на поддержку детей, школьников и педагогов.

На что направят средства?

Глава МОН Оксен Лисовой во время встречи с новоназначенной главой Представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей подписали Годовой план работ на 2026 год. Документ является частью Совместной программы правительства Украины и ЮНИСЕФ на 2025 – 2029 годы.

Вышеупомянутые средства позволят охватить примерно 1 миллион детей формальным и неформальным образованием. В частности, программами раннего развития и развития навыков молодежи.

Обратите внимание! С 2027 года полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться 12 лет.

ЮНИСЕФ является одним из крупнейших партнеров, который системно поддерживает образование нашей страны. Сотрудничество охватывает три приоритетных направления:

расширение равного доступа к качественному дошкольному образованию и трансформацию дошкольного образования;

восстановление обучения, создание безопасной и инклюзивной образовательной среды для учащихся;

укрепление системы профориентации и развития навыков.

Фокус нашего сотрудничества в 2026 году – доступ детей к образованию, поддержка учителей, школ и садиков, энергонезависимость учебных заведений, преодоление образовательных потерь, а также усиление способности системы образования на уровне общин,

– отметил Лисовой.

