Россия уничтожила тысячи учебных заведений в Украине: как сейчас учатся дети и студенты
Источник:Delo.ua
За время полномасштабной войны в Украине Россия уничтожила несколько тысяч учебных заведений. Больше всего пострадали детские сады.
Так, общее количество уничтоженных или поврежденных учебных заведений составляет 3 тысячи. 65% – детсады, уточнил во время IT Ukraine Education Summit 2023 заместитель главы МОН Дмитрий Завгородний.
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Россия уничтожила более 3 тысяч учебных заведений в Украине
В основном эти учебные заведения были расположены в зоне потенциальных или активных боевых действий. Садики в этих областях вообще не работают. Школы работают преимущественно дистанционно или в смешанном формате.
По словам Завгороднего, сейчас в Украине насчитывается почти 4 миллиона учеников школ. А это на 250 – 300 тысяч меньше, чем было в прошлом году. Около полумиллиона школьников получают образование дистанционно из-за границы.
1,5 миллиона детей учатся полностью онлайн, 1,2 миллиона – в смешанном формате, 1,3 миллиона – оффлайн,
– рассказал заместитель министра образования.
Также Завгородний акцентировал внимание на сложной ситуации с вузами. Большинство студентов учится онлайн или в смешанном формате, поэтому качество такого образования соответствующее.
Поэтому МОН вместе со Службой качества образования сейчас аналитическое исследование. Хотят определить, в частности, где именно пробелы в знаниях учеников и то, каким образом можно индивидуализировать учебные планы в следующем году.
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В 2024 году может не хватать учебников
- В 2024 году потребуется много учебников для школьников. Список уже обнародовал Минобразования.
- В список включили более 100 названий учебных учебников и пособий.
- Они предназначены для учеников 1 – 2, 7 – 8 и 10 – 11 классов.
- В список включили и 12 названий учебников и пособий для школ, где учатся дети с нарушением интеллектуального развития. Есть потребность в пособиях и для учителей.
- В МОН говорят: окончательный перечень названий учебников и пособий, которые могут издаваться на средства государства, зависит от расходов, предусмотренных госбюджетом на 2024 год.
- Список всех учебников и пособий, в которых сейчас требуется, можно просмотреть по ссылке.