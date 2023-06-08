Россия уничтожила тысячи учебных заведений в Украине: как сейчас учатся дети и студенты

За время полномасштабной войны в Украине Россия уничтожила несколько тысяч учебных заведений. Больше всего пострадали детские сады.

Так, общее количество уничтоженных или поврежденных учебных заведений составляет 3 тысячи. 65% – детсады, уточнил во время IT Ukraine Education Summit 2023 заместитель главы МОН Дмитрий Завгородний. Смотрите также Учитель-воин написал учебник в окопах: его согласовало МОН и отправляет в школы Россия уничтожила более 3 тысяч учебных заведений в Украине

В основном эти учебные заведения были расположены в зоне потенциальных или активных боевых действий. Садики в этих областях вообще не работают. Школы работают преимущественно дистанционно или в смешанном формате.

По словам Завгороднего, сейчас в Украине насчитывается почти 4 миллиона учеников школ. А это на 250 – 300 тысяч меньше, чем было в прошлом году. Около полумиллиона школьников получают образование дистанционно из-за границы.

1,5 миллиона детей учатся полностью онлайн, 1,2 миллиона – в смешанном формате, 1,3 миллиона – оффлайн,

– рассказал заместитель министра образования.

Также Завгородний акцентировал внимание на сложной ситуации с вузами. Большинство студентов учится онлайн или в смешанном формате, поэтому качество такого образования соответствующее.

Поэтому МОН вместе со Службой качества образования сейчас аналитическое исследование. Хотят определить, в частности, где именно пробелы в знаниях учеников и то, каким образом можно индивидуализировать учебные планы в следующем году.

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