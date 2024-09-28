Сколько детей с ВОТ и как учатся в учебных заведениях Украины

На сегодня более 44 тысяч детей, которые продолжают находиться на временно оккупированной территории, учатся в украинской системе образования. Такие данные Минобразования Украины получило от регионов.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив, передает УП. И добавил, что такие ученики – очень уязвимая категория, ведь такое обучение для них опасно.

Смотрите также "Вселяет веру в победу": как учителя и благотворители спасают очное обучение даже под обстрелами

Сколько учеников с ВОТ получают образование в школах Украины

Сташкив уточнил: МОН опирается не только на данные школ, где дети учатся. Это преимущественно школы с оккупированных или прифронтовых территорий, которые продолжают функционировать.

Ученики с ВОТ могли учиться по трем формам:

подключаться к онлайн-урокам на подконтрольной территории;

выбрать семейную форму или экстернат.

Приказ о политике "Школа офлайн" позволяет дополнительно выбрать еще и педагогический патронаж – один из тех инструментов, который можно будет использовать для обучения детей на ВОТ,

– сообщил чиновник.

Это, по его словам, когда ученики имеют индивидуальные занятия с учителем и выходят на связь тогда, когда им удобно, а не тогда, когда проводят уроки по расписанию.

Конечно, количество таких часов в неделю меньше, но это индивидуальные уроки,

– уточнил заместитель главы МОН.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.