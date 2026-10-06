Вот основные проблемы: с чем столкнулись ученики и их семьи этой осенью

83 % взрослых в Украине, проживающих вместе со школьниками, удовлетворены тем, как в школе организована безопасность. А 68 % – качеством обучения.

Таковы данные опроса, проведенного Лабораторией социального дизайна и Институтом социологии НАН Украины.

С какими проблемами сталкиваются ученики

Большинство детей вернулись к очному формату: 56% школьников учатся в классах, 26% – в смешанном формате, 18% – полностью дистанционно.

Самая распространенная проблема – перерывы в обучении из-за воздушных тревог и обстрелов: с ней столкнулись 84% семей. Еще 58% отметили усталость, тревожность и недостаток мотивации у детей.

В целом украинцы оценивают потери в образовании более строго, чем сами семьи учеников. 50% всех опрошенных считают потери в знаниях детей за годы войны большими, еще 31% – заметными, и лишь 5% говорят, что их практически нет. Среди семей со школьниками большие потери видят 39%.

Это данные, за которыми можно строить решения вместе со школами и общинами. Они подсказывают, что поможет детям наверстать упущенное и получить поддержку, когда обучение проходит в постоянном напряжении, – заявила Лариса Рудницкая, эксперт по GR, член правления ОО "Лаборатория социального дизайна".

Что известно об опросе

Полевой этап длился с 14 по 17 сентября 2026 года. Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) по случайной выборке мобильных номеров.

Результаты репрезентируют взрослое население Украины без АР Крым и временно оккупированных территорий. Выборка – 506 респондентов. Вопросы о школе задавали 168 респондентам, которые живут со школьниками: это не только родители, но и бабушки, дедушки, старшие братья и сестры.

Ранее мы рассказывали, с какими проблемамисталкиваются школы в Украине.