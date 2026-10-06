Такі дані опитування від Лабораторії соціального дизайну та Інституту соціології НАН України.

З якими проблемами стикаються учні

Більшість дітей повернулася до очного формату: 56% школярів навчаються в класах, 26% – у змішаному форматі, 18% – повністю дистанційно.

Найпоширеніша проблема – перерви в навчанні через повітряні тривоги й обстріли: з нею стикнулись 84% родин. Ще 58% виокремили втому, тривожність і брак мотивації у дітей.

Загалом українці оцінюють освітні втрати суворіше ніж самі родини учнів. 50% усіх опитаних вважають втрати у знаннях дітей за роки війни великими, ще 31% – помітними, і лише 5% кажуть, що їх практично немає. Серед родин зі школярами великі втрати бачить 39%.

Це дані, за якими можна будувати рішення разом зі школами та громадами. Вони підказують, що допоможе дітям надолужити втрачений час і мати підтримку, коли навчання проходить у постійному напруженні, – заявила Лариса Рудницька, експертка з GR, членкиня Правління ГО "Лабораторія соціального дизайну".

Що відомо про опитування

Польовий етап тривав з 14 по 17 вересня 2026 року. Опитування провели методом телефонних інтерв'ю (CATI) за випадковою вибіркою мобільних номерів.

Результати репрезентують доросле населення України без АР Крим і тимчасово окупованих територій. Вибірка – 506 респондентів. Питання про школу ставили 168 респондентам, які живуть зі школярами: це не лише батьки, а й бабусі, дідусі, старші брати й сестри.

Раніше ми розповідали, з якими проблемами стикаються школи в Україні.