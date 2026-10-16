"Один из основных вызовов": глава МОН рассказал, сколько школ работают в очном формате

По состоянию на начало октября почти 70 % школ в нашей стране работали в очном формате. Остальные – в смешанном формате и дистанционно.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко, передает Суспильное.

Сколько школ в Украине работают в очном формате

Министр рассказал, что в этом году обучение начали около 3,4 миллиона детей.

В начале октября почти 70% школ работали в очном формате, более 19% школ в Украине работают в смешанном формате, 11% – дистанционно. Из-за усиления атак школы вынуждены менять формат обучения,

– уточнил чиновник.

При этом он добавил, что это один из основных вызовов для всей системы образования, и ожидать быстрого возвращения к прежним условиям не стоит. Тем не менее он призвал к совместному поиску решений.

Министерство образования разработало алгоритмы действий и сценарии поведения в таких сложных условиях, и мы видим положительные результаты во многих регионах,

– заверил глава МОН.

Министр при этом рассказал, что в Киевской области 75% школ уже перешли на смешанный формат с заранее прогнозируемыми сценариями. В столице Украины этот показатель пока составляет 16%, но МОН ведет диалог с директорами школ и управлениями образования.

Призываю все громады работать над выработкой четких алгоритмов действий в данный момент. Нам нужно учиться у прифронтовых регионов, у них большой опыт, они работают так уже много лет,

– сказал Бутенко.

Ранее мы сообщали, что Бутенко сделал заявление о повышении зарплаты учителям.