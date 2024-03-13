В Индии "люди-пауки" необычным способом передали ученикам шпаргалки на экзамен

В Индии друзья и родственники учеников 10 класса, которые сдавали важный экзамен в школе, решили перелезть через стену и передать шпаргалки. Очевидцы сняли эту помощь на видео в штате Харьяна.

Так школа Чандравати оказалась в центре масштабного скандала из-за списывания. Это произошло после того, как в соцсетях появились вирусные видео, на которых люди перелезают через стену школы, чтобы передать ученикам шпаргалки.

Смотрите также Парень хотел сдать экзамен вместо своей девушки и поплатился

В Индии произошел скандал из-за шпаргалок на экзамене

Руководство школы отмечало, что во время экзамена в 10 классе не было ни одного списывания, а родственники просто пытались помочь. Однако "люди-пауки" начали лазить по стенам после того, как получили точные вопросы теста и искали ответы на них.

Кто-то сфотографировал анкету для экзамена по физкультуре и поделился ею. Знакомые и родственники взамен нашли ответы на вопросы экзамена, записали их на листе бумаги и поделились ими с учениками через маленькие окошки.

На одном из видео видно, как минимум десяток людей поднимаются на бетонное здание и подзывают учеников к окнам, чтобы передать им ответы.

Все же руководство школы утверждает, что на видео зафиксировали лишь попытку мошенничества.

Мужчины создавали хаос за пределами школы, а внутри ни одного списывания не происходило. Хотя они пытались обратиться к ученикам внутри, мы позаботились о том, чтобы ничего плохого не произошло,

– заявили в школе.

И добавили, что посторонним лицам вход в учебное заведение запретили, поэтому мошенничества не было. Также руководство говорит, что полиция патрулирует территорию.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма" , де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Однако есть лица, которые утверждают, что такое списывание является обычным поведением в школе.

Это рутинная деятельность. Друзья учеников подбрасывают шпаргалки через оконные решетки, чтобы помочь ученикам сдать экзамены. Большинство учителей не протестуют,

– подтвердил ученик 10 класса.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании ученикам дают "шпаргалки" в школах. Как учатся дети в местных учебных заведениях, читайте по ссылке.