Так школа Чандраваті опинилася у центрі масштабного скандалу через списуванням. Це сталося після того, як у соцмережах з'явилися вірусні відео, на яких люди перелазять через стіну школи, щоб передати учням шпаргалки.

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В Індії стався скандал через шпаргалки на іспиті

Керівництво школи наголошувало, що під час іспиту в 10 класі не було жодного списування, а родичі просто намагалися допомогти. Однак "люди-павуки" почали лазити стінами після того, як отримали точні запитання тесту і шукали відповіді на них.

Хтось сфотографував анкету для іспиту з фізкультури і поділився нею. Знайомі та родичі натомість знайшли відповіді на питання іспиту, записали їх на аркуші паперу та поділилися ними з учнями через маленькі віконця.

На одному з відео видно, як щонайменше десяток людей піднімаються на бетонну будівлю і підкликають учнів до вікон, щоб передати їм відповіді.

Все ж керівництво школи стверджує, що на відео зафіксували лише спробу шахрайства.

Чоловіки створювали хаос за межами школи, а всередині жодного списування не відбувалося. Хоча вони намагалися звернутися до учнів всередині, ми подбали про те, щоб нічого поганого не сталося,

– заявили у школі.

І додали, що стороннім особам вхід у навчальний заклад заборонили, тому шахрайства не було. Також керівництво каже, що поліція патрулює територію.

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Однак є особи, які стверджують, що таке списування є звичайною поведінкою в школі.

Це рутинна діяльність. Друзі учнів підкидають шпаргалки через віконні решітки, щоб допомогти учням скласти іспити. Більшість вчителів не протестують,

– підтвердив учень 10 класу.

Раніше ми повідомляли, що у Великій Британії учням дають "шпаргалки" у школах. Як навчаються діти у місцевих закладах освіти, читайте за посиланням.