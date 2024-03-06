Жінка зараз перебуває у Великій Британії разом із донькою. Педагогиня написала у фейсбуці, що британські учні не носять додому зошити й підручники та не виконують домашнє завдання, передає Освіта 24.

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Як вчаться учні у Великій Британії

Вчителька каже: викладання рідної мови відрізняється структурою, методикою та оцінюванням. Так, учні можуть аргументувати свої думки. У Британії не діє правило "вчитель завжди має рацію". Українка вважає: якби у наших школах були такі методи викладання, учні любили б уроки більше.

Вона розповідає, що учні, замість вивчення правил і розбору речень, мали б більше читати, писати. Тоді б вони швидше навчилися висловлювати свої думки.

Кордонська також зауважила, що у школах Британії не ділять мову та літературу, а вивчають це інтегрованим курсом.