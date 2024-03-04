Старшокласники можуть отримати до трьох вихідних кожного семестру. Але дозвіл мають дати і батьки.

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Учні у Тайвані отримають вихідні для відновлення здоров'я

Учні під час подання заяви не повинні уточнювати, навіщо їм потрібний цей відпочинок. Взяти участь у програмі вже погодилося 40 шкіл.

Правозахисники стверджують, що надмірний академічний тиск на школярів є ключовим чинником стресу, тривоги та депресії серед школярів.

У старшокласників при цьому рівень стресу удвічі вищий, ніж у молодших учнів.

Загалом визначили три основні чинники-причини стресу підлітків у країні:

навчальні заняття (77%);

перспективи на майбутнє (67%);

міжособистісні стосунки (43%).

У відділі консультування й охорони здоровʼя Національного університету кажуть, що канікули для психічного здоров'я учнів є правильною ініціативою. Вони дадуть змогу підліткам звільнитися від напруги й мати час для відпочинку.

Схожа програма діє у десятках тайванських університетів: студенти можуть взяти до п'яти вихідних для покращення ментального здоров'я.

Минулого семестру студенти подали майже 1,7 тисячі заяв на такий відпочинок. Зокрема, це були студенти творчих спеціальностей.