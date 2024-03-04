Старшеклассники могут получить до трех выходных каждого семестра. Но разрешение должны дать и родители.

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Ученики в Тайване получат выходные для восстановления здоровья

Ученики при подаче заявления не должны уточнять, зачем им нужен этот отдых. Принять участие в программе уже согласилось 40 школ.

Правозащитники утверждают, что чрезмерное академическое давление на школьников является ключевым фактором стресса, тревоги и депрессии среди школьников.

У старшеклассников при этом уровень стресса вдвое выше, чем у младших школьников.

В общем определили три основных фактора-причины стресса подростков в стране:

учебные занятия (77%);

перспективы на будущее (67%);

межличностные отношения (43%).

В отделе консультирования и здравоохранения Национального университета говорят, что каникулы для психического здоровья учеников являются правильной инициативой. Они позволят подросткам освободиться от напряжения и иметь время для отдыха.

Похожая программа действует в десятках тайваньских университетов: студенты могут взять до пяти выходных для улучшения ментального здоровья.

В прошлом семестре студенты подали почти 1,7 тысячи заявлений на такой отдых. В частности, это были студенты творческих специальностей.