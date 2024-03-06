Женщина сейчас находится в Великобритании вместе с дочерью. Педагог написала в фейсбуке, что британские ученики не носят домой тетради и учебники и не выполняют домашнее задание, передает Образование 24.

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Как учатся ученики в Великобритании

Учительница говорит: преподавание родного языка отличается структурой, методикой и оцениванием. Так, ученики могут аргументировать свои мысли. В Британии не действует правило "учитель всегда прав". Украинка считает: если бы в наших школах были такие методы преподавания, ученики любили бы уроки больше.

Она рассказывает, что ученики, вместо изучения правил и разбора предложений, должны были бы больше читать, писать. Тогда бы они быстрее научились выражать свои мысли.

Кордонская также отметила, что в школах Великобритании не делят язык и литературу, а изучают это интегрированным курсом.