Шахрая заарештували. Його дівчину натомість звинуватили у змові з ним.

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В Індії хлопець прикинувся своєю дівчиною, аби скласти іспит

На початку січня 26-річний Ангрез Сінгх намагався пройти відбірковий тест для своєї 34-річної коханої Парамджит Каур. Без успішного складання цього іспиту неможливо стати медпрацівником.

Щоб обдурити фахівців, які приймали іспит, хлопець нафарбувався і одягнув в жіночий одяг і так прийшов в екзаменаційну кімнату.

Він навіть підробив виборне посвідчення своєї дівчини.

Поліція каже: викрили шахрая, адже помітили, що його обличчя не відповідає зображенню Каур в анкеті.

Згодом влада перевірила біометричні дані Сінгха і виявила, що вони "не відповідають тим, які зберігають у записах".



Парамджит Каур / Jam Press

Хлопця опісля заарештували. Поліція також звинуватила Каур у змові з ним. Парі пред'явили декілька звинувачень.

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