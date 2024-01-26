Студенти кажуть: дуже багато випускників історичного факультету вишу захищають Україну на фронті. Тому вирішили допомогти їм.

Читайте Школа – у хаті, собака – замість дзвінка: як за 15 кілометрів від кордону з Росією вчаться діти

Випускники в Тернополі купили дрон воїнам

Магістри вирішили не витрачати гроші на квіти викладачам або інші пам'ятні речі для факультету, а натомість купити цінну річ, яка наблизить Перемогу України у війні. Тому придбали дрон.

Вартість дрона – 15 200 гривень. Його сконструював тернополянин Святослав Журовський.

Хто скільки міг, стільки здавав, не було якоїсь конкретної суми,

– розповів випускник історичного факультету Владислав Павловський.

Дрон передадуть 10 гірсько-штурмовій бригаді. Ректор Богдан Буяк каже: технічні характеристики дрона оцінять воїни. І зазначає, що мовиться про так званий дрон-камікадзе, який летить в одну сторону.

Дивіться також У вишах запровадять обов'язковий курс із військової підготовки для всіх студентів