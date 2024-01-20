Світлину в інстаграм-сторіс оприлюднив завідувач відділення реконструктивної хірургії Національного реабілітаційного центру "Незламні", яке працює на базі Першого медоб'єднання Львова, Гнат Герич. Зауважимо, що "Незламні" рятують, протезують та реабілітують українців, зокрема поранених на війні Героїв.

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Учителька провела урок просто з лікарняної палати

Хірург повідомив: учителька – мати військового, який перебуває на реабілітації. Герой отримав дуже важке поранення.

Українських учителів не стримують від роботи жодні ситуації – беріть приклад!

– написав Гнат Герич.

У коментарі 24 Каналу хірург розповів: на фото – Віра Овсянікова. Вона викладає фізику і математику в Андріївському ліцеї Дніпропетровської області. Жінка має 48 років педагогічного стажу. У вересні 2023 року помер її чоловік: отримав інсульт, врятувати його не вдалося.

Вона перебуває весь час у медзакладі, відколи її сина евакуювали до нас у клініку. Її син – військовий – перебуває у надважкому стані. Має важкі множинні тілесні пошкодження внаслідок мінно-вибухового поранення,

– уточнив Герич.

Лікар також розповів: травму син пані Віри – Володимир Овсянніков – отримав 30 серпня 2023 року. Захищав Україну з 4 травня 2022 року у складі 43-ї окремої артилерійської бригади. Перше поранення отримав під Бахмутом у районі Красної Гори, друге – на кордоні Луганської області. Втратив частину руки, око. Під загрозою – ліва нога. Героєві 47 років.

Володимир має 2 ордени: "За мужність" I і II ступеня,

– зазначив лікар.

Також розповів, що син пана Володимира – В'ячеслав – захищає Україну у складі 3-ї окремої штурмової бригади.