Студенты говорят: очень много выпускников исторического факультета вуза защищают Украину на фронте. Потому решили помочь им.
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Выпускники в Тернополе купили дрон воинам
Магистры решили не тратить деньги на цветы преподавателям или другие памятные вещи для факультета, а вместо этого купить ценную вещь, которая приблизит победу Украины в войне. Поэтому приобрели дрон.
Стоимость дрона – 15200 гривен. Его сконструировал житель Тернополя Святослав Журовский.
Кто сколько мог, столько сдавал, не было какой-то конкретной суммы,
– рассказал выпускник исторического факультета Владислав Павловский.
Дрон передадут 10 горно-штурмовой бригаде. Ректор Богдан Буяк говорит: технические характеристики дрона оценят воины. И отмечает, что говорится о так называемом дрон-камикадзе, который летит в одну сторону.
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