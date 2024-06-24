Присутствующие "взорвались" овациями: в США 105-летняя женщина получила степень магистра
Источник:The Guardian
В США 105-летняя женщина получила степень магистра. Образовательную мечту американка Вирджиния Гислоп осуществила после учебного перерыва, который длился 83 года.
Гислоп поступила в Стэнфордский университет в 1936 году и училась там на педагога. Но во время Второй мировой войны ей пришлось взять перерыв в учебе.
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Вирджиния Гислоп получила степень магистра в 105 лет
Женщина получила диплом бакалавра и сразу перешла на следующий уровень образования и стремилась стать магистром. Но в начале 1941 года Вирджиния покинула вуз, так как ее жениха Джорджа мобилизовали в армию. Сосредоточение на семье в то время считалось "вершиной американской жертвенности". Женщина даже не успела дописать свою диссертацию.
Перед отправкой на фронт Вирджиния и Джордж поженились, проведя медовый месяц вблизи военной части в Оклахоме. Впоследствии женщина переехала в Вашингтон, чтобы заботиться о своей семье.
После окончания войны супруги поселились в городе Якима, что в штате Вашингтон. Там они вырастили двоих детей.
Я не вернулась к преподаванию, но чувствую, что нашла хорошее применение своему учительскому диплому, работая в комитетах и советах и пытаясь улучшить образовательные возможности при каждой возможности,
– рассказывала Вирджиния в 2018 году.
Женщина выступала против регрессивных учебных планов средней школы, которые требовали от ее дочери изучать жилищную экономику вместо английского языка, и лоббировала создание независимых округов общественных колледжей в штате Вашингтон.
Позже Вирджиния собирала средства для Университета наследия, который основали и возглавили женщины. Также она помогла аккумулировать 6 миллионов долларов для студентов, которые стремились учиться в этом заведении.
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Присутствующие на церемонии вручения диплома "взорвались" овациями
А не так давно зять Вирджинии связался со Стэнфордским университетом и узнал, что для получения магистерской степени больше не нужно писать диссертацию. Поэтому через 83 года женщина получила шанс закончить свое обучение.
Во время церемонии вручения диплома Вирджинию поддерживала ее семья и выпускники 2024 года. Все присутствующие просто "взорвались" овациями.
Во время вручения выпускницу описали как "яростную защитницу справедливости и возможности учиться". Женщина получила красный диплом. Она призналась, что годами работала над этой работой, и ей приятно, что ее признали.
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