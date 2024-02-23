Фред Аллен Смоллс, известный как "Дедушка", получил награду во время церемонии школы Джорджтауна. В ней приняло участие более 100 человек.

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106-летний Фред Аллен Смоллс получил школьный аттестат

Смоллс родился 5 февраля 1918 года в районе Плантерсвилля округа Джорджтаун. После восьмого класса он бросил школу. Парень тогда переехал в Вашингтон, чтобы помогать содержать свою семью. И так и не закончил обучение в школе.

Однако таки получить аттестат об окончании средней школы "Дедушке" помогла его внучка Берделла Кинни.

Кинни документировала любимые занятия Смоллса, в частности просмотр спортивных соревнований и времяпрепровождение с собакой Беллой. И выкладывала видео в тиктоке. Благодаря этим видео ее дедушка "оказался" на страницах NBC News о долгожителях, которые стали знаменитостями в соцсетях.

На выпускной церемонии выступали окружной суперинтендант Кит Прайс и мэр Джорджтауна Кэрол Джейро.

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