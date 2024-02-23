Фред Аллен Смоллс, відомий як "Дідусь", отримав нагороду під час церемонії школи Джорджтауна. У ній взяло участь понад 100 осіб.
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106-річний Фред Аллен Смоллс отримав шкільний атестат
Смоллс народився 5 лютого 1918 року в районі Плантерсвілля округу Джорджтаун. Після восьмого класу він кинув школу. Хлопець тоді переїхав до Вашингтона, аби допомагати утримувати свою сім'ю. І так і не закінчив навчання у школі.
Однак таки отримати атестат про закінчення середньої школи "Дідусю" допомогла його онучка Берделла Кінні.
Кінні документувала улюблені заняття Смоллса, зокрема перегляд спортивних змагань і проведення часу із собакою Беллою. І викладала відео у тіктоці. Завдяки цим відео її дідусь "опинився" на шпальтах NBC News про довгожителів, які стали знаменитостями у соцмережах.
На випускній церемонії виступали окружний суперінтендант Кіт Прайс та мер Джорджтауна Керол Джейро.
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