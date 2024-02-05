Девід Марджот закінчив Кінгстонський університет і здобув ступінь магістра сучасної європейської філософії. Зупинятися на досягнутому наміру не має і хоче вступити на ще один курс.

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У Британії 95-річний чоловік став магістром

Цей чоловік став одним з найстаріших людей, які стали випускниками британського університету. Рекордсменом є 96-річний Арчі Вайт. Він закінчив Брайтонський університет у 2021 році.

На випускному Девіда підтримували син і зять. Коли чоловік отримував диплом, йому гучно аплодували однокурсники й усі присутні.

Це була важка робота, моя пам'ять вже не така, як раніше, але мені пощастило мати вчителів світового рівня, і це був дуже позитивний досвід,

– зазначив магістр.

Чоловік переконаний, що важливо завжди кидати собі виклик. Вік при цьому немає значення.

Зауважимо, що Марджот за фахом – психіатр. Кваліфікацію лікаря він здобув у 1952 році. Однак згодом зрозумів, що хоче більше вивчати філософію.

Чоловік також розповів, що магістерський курс також допоміг йому зайняти розум після втрати дружини. Вони прожили у шлюбі 65 років.

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