Однак юний геній є звичайною дитиною, яка любить грати в ігри. Його батьки – Роня та Генрі – розповіли, яке правило допомогло їм виховати такого сина.

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Батьки юного генія зізнаються, що не намагаються виправляти його, а пробують змінити систему підходу. Мама при цьому каже, що здібності хлопчика помітили, коли йому було 6 років. Вже тоді Девід вмів додавати та віднімати числа, перш ніж його навчили. Батьки повірили у свою дитину і кажуть, що це дуже важливий аспект у вихованні.

Батьки юного генія також наголошують: варто весь час відповідати на питання дітей, а не казати, що у вас немає на це часу. І запевняють, що правила, яке б розповідало, як виховати генія, немає.

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