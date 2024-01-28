Однако юный гений является обычным ребенком, который любит играть в игры. Его родители – Роня и Генри – рассказали, какое правило помогло им воспитать такого ребенка.

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Родители юного гения признаются, что не пытаются исправлять его, а пытаются изменить систему подхода. Мама при этом говорит, что способности мальчика заметили, когда ему было 6 лет. Уже тогда Дэвид умел добавлять и вычитать числа, прежде чем его научили. Родители поверили в своего ребенка и говорят, что это очень важный аспект в воспитании.

Родители юного гения также подчеркивают: стоит все время отвечать на вопросы детей, а не говорить, что у вас нет на это времени. И уверяют, что правила, какое бы рассказывало, как воспитать гения, нет.

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