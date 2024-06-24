Гислоп поступила в Стэнфордский университет в 1936 году и училась там на педагога. Но во время Второй мировой войны ей пришлось взять перерыв в учебе.

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Вирджиния Гислоп получила степень магистра в 105 лет

Женщина получила диплом бакалавра и сразу перешла на следующий уровень образования и стремилась стать магистром. Но в начале 1941 года Вирджиния покинула вуз, так как ее жениха Джорджа мобилизовали в армию. Сосредоточение на семье в то время считалось "вершиной американской жертвенности". Женщина даже не успела дописать свою диссертацию.

Перед отправкой на фронт Вирджиния и Джордж поженились, проведя медовый месяц вблизи военной части в Оклахоме. Впоследствии женщина переехала в Вашингтон, чтобы заботиться о своей семье.

После окончания войны супруги поселились в городе Якима, что в штате Вашингтон. Там они вырастили двоих детей.

Я не вернулась к преподаванию, но чувствую, что нашла хорошее применение своему учительскому диплому, работая в комитетах и советах и пытаясь улучшить образовательные возможности при каждой возможности,

– рассказывала Вирджиния в 2018 году.

Женщина выступала против регрессивных учебных планов средней школы, которые требовали от ее дочери изучать жилищную экономику вместо английского языка, и лоббировала создание независимых округов общественных колледжей в штате Вашингтон.

Позже Вирджиния собирала средства для Университета наследия, который основали и возглавили женщины. Также она помогла аккумулировать 6 миллионов долларов для студентов, которые стремились учиться в этом заведении.

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Присутствующие на церемонии вручения диплома "взорвались" овациями

А не так давно зять Вирджинии связался со Стэнфордским университетом и узнал, что для получения магистерской степени больше не нужно писать диссертацию. Поэтому через 83 года женщина получила шанс закончить свое обучение.

Во время церемонии вручения диплома Вирджинию поддерживала ее семья и выпускники 2024 года. Все присутствующие просто "взорвались" овациями.

Во время вручения выпускницу описали как "яростную защитницу справедливости и возможности учиться". Женщина получила красный диплом. Она призналась, что годами работала над этой работой, и ей приятно, что ее признали.