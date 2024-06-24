Гіслоп вступила до Стенфордського університету у 1936 році й навчалася там на педагога. Але під час Другої світової війни їй довелося взяти перерву у навчанні.

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Вірджинія Гіслоп здобула ступінь магістра у 105 років

Жінка отримала диплом бакалавра й одразу перейшла на наступний рівень освіти й прагнула стали магістром. Але на початку 1941 року Вірджинія покинула виш, аже її нареченого Джорджа мобілізували до армії. Зосередження на сім'ї у той час вважалося "вершиною американської жертовності". Жінка навіть не встигла дописати свою дисертацію.

Перед відправленням на фронт Вірджинія та Джордж одружилися, провівши медовий місяць поблизу військової частини в Оклахомі. Згодом жінка переїхала до Вашингтона, щоб піклуватися про свою сім'ю.

Після закінчення війни подружжя оселилося у місті Якіма, що у штаті Вашингтон. Там вони виростили двох дітей.

Я не повернулася до викладання, але відчуваю, що знайшла хороше застосування своєму вчительському диплому, працюючи в комітетах і радах та намагаючись покращити освітні можливості за кожної нагоди,

– розповідала Вірджинія у 2018 році.

Жінка виступала проти регресивних навчальних планів середньої школи, які вимагали від її доньки вивчати житлову економіку замість англійської мови, і лобіювала створення незалежних округів громадських коледжів у штаті Вашингтон.

Пізніше Вірджинія збирала кошти для Університету спадщини, який заснували й очолили жінки. Також вона допомогла акумулювати 6 мільйонів доларів для студентів, які прагнули навчатися у цьому закладі.

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Присутні на церемонії вручення диплома "вибухнули" оваціями

А не так давно зять Вірджинії зв'язався зі Стенфордським університетом і дізнався, що для отримання магістерського ступеня більше не потрібно писати дисертацію. Тож через 83 роки жінка отримала шанс закінчити своє навчання.

Під час церемонії вручення диплома Вірджинію підтримувала її родина та випускники 2024 року. Усі присутні просто "вибухнули" оваціями.

Під час вручення випускницю описали як "запеклу захисницю справедливості та можливості вчитися". Жінка отримала червоний диплом. Вона зізналася, що роками працювала над цією роботою, і їй приємно, що її визнали.