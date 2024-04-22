Унаслідок падіння педагогиня зламала обидві ноги. Вона вижила завдяки цукеркам.

Дивіться також Пишуть 2 – 3 речення: 24-річна вчителька розповіла, як сучасні діти висловлюють думку

Подарунок учнів врятував учительці життя

Глорія Марія Мачука Чінча останній рік працювала в початковій школі. 55-річна освітянка йшла додому гірською стежкою, послизнулася і впала з висоти 15 метрів у яр.

Перші 24 години вона була непритомна. Потім якось дотягнулася до річки, аби втамувати спрагу. Загалом освітянка провела вісім днів у горах в Уаурі. Протягом цього часу їла лише шоколадні цукерки і сир, які їй подарували учні.

Рідні разом з правоохоронцями почали шукати жінку. Вони знайшли її, коли почули крики з підліска.



Рятувальники знайшли загублену вчительку у Перу / Jam Press

Рятувальникам довелося спуститися вниз схилом скелі, щоб дістатися до місцеперебування педагогині. Дорогою вони знайшли обробну дошку, на якій від руки було написано SOS та опис того, що сталося. Це допомогло зрозуміти, що жінка впала і загубилася та не може самостійно пересуватися.

Вчителька була сильно зневоднена і не могла рухатися через переломи ніг, декілька зламаних ребер і синці по всьому тілу.

Глорію поклали на ноші і відвезли до медичного центру в Амбарі, де її зустріли місцеві. Потім її перевезли до лікарні для подальшого лікування.

Після порятунку стан здоров'я жінки стабілізувався. Вона повинна повністю одужати.

Вчителька подякувала рятувальникам за те, що вони її знайшли. Також пообіцяла своїм учням, що повернеться до роботи, щойно зможе.