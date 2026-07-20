Мрии – три года: как она удивляет и облегчает жизнь учителям и ученикам

В Украине уже три года функционирует образовательная экосистема Мрия. За это время она объединила 4300 учебных заведений.

Все для того, чтобы учителя, родители и ученики навсегда забыли о бумажных журналах и дублировании данных, заявляют в Минцифры. В ведомстве также назвали основные результаты работы Мрии.

Как Мрия меняет украинское образование

В Минцифры отмечают, что школы во всех областях Украины массово переходят на цифровой формат.

Каждая третья школа в Украине перевела образовательный процесс на Мрию. Учебный процесс вашего ребенка теперь всегда под рукой – без потерянных дневников и забытых домашних заданий. Мрия объединила 640 тысяч украинцев, чтобы сделать образование прозрачным и доступным для каждой семьи,

– отмечают в министерстве.

И добавляют, что благодаря Мрии учителя ежедневно экономят до двух часов, которые раньше тратили на отчеты.

Учительница гражданского и исторического образования, педагог-организатор в Хотинском опорном академическом лицее Татьяна Юрчак признается, что ей уже сложно представить работу без Мрии. Самое ценное – экономия времени. Очень нравится, что система одинаково удобна как на компьютере, так и на телефоне.

Как команда Мрии помогает педагогам

В Минцифры говорят, что переход к цифровым инструментам требует времени и поддержки, поэтому команда Мрии сопровождает учебные заведения на каждом этапе внедрения.

Специалисты помогают настроить работу в системе, проводят обучение для педагогов и остаются на связи, если возникают вопросы. Учебные материалы и интерактивный курс на платформе "Зрозуміло" также помогают пользователям постепенно ознакомиться с возможностями Мрии и уверенно приступить к работе,

– уточняют в ведомстве.

Какие новые функции появились в Мрии

В министерстве отмечают, что сначала разработчики сосредоточились на базовом функционале: журналах, расписаниях и удобной коммуникации. Впоследствии возможности начали стремительно расширяться. В приложении появился раздел внешкольного образования и библиотека познавательного контента.

Сейчас в Мрии тестируются новые инструменты на основе искусственного интеллекта: генератор тестов помогает учителям в школе быстрее готовить задания, а генератор конспекта дня для дошкольного образования – облегчает планирование работы воспитателям. Мрия постепенно превращается в сквозную экосистему для обучения на протяжении всей жизни,

– заявляют в Минцифры.

Сейчас команда тестирует направление дошкольного образования в 40 детских садах шести областей Украины. В дальнейшем экосистема будет сопровождать человека от детского сада до университета и профессионального развития во взрослом возрасте.

Следующий шаг – глубокая интеграция искусственного интеллекта для создания персонализированных образовательных траекторий. Система будет анализировать интересы и сильные стороны ученика, рекомендовать соответствующие кружки и формировать целостный путь развития через образовательный граф.

В ведомстве также отмечают, что все функции Мрии – абсолютно бесплатны. Присоединить учебное заведение к экосистеме максимально просто. Администрации школы достаточно принять соответствующее решение и подать заявку на официальном сайте.