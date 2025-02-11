Сколько средств потратили на образование в 2024 году и куда их направили

Минфин обнародовал данные по расходам на образование в 2024 году. Зарплаты учителям, укрытия, государственные гранты – главные статьи расходов прошлого года.

Министерство финансов опубликовало расходы на образование в 2024 году. На какие нужды потратили средства в прошлом году, пишет 24 Канал ссылаясь на Минфин.

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Как распределили расходы на образование в прошлом году

Минфин опубликовал данные о финансировании образования в прошлом году, со статьями расходов. В 2024 году расходы сводного бюджета на образование составили 348,4 миллиарда гривен, из них расходы госбюджета – 172,0 миллиарда гривен.

Средства были распределены следующим образом:

100,9 миллиарда гривен – выделено на выплату заработной платы учителям (образовательная субвенция), путем субвенции заработную плату получали более 460 тысяч педагогических работников;

гривен – выделено на выплату (образовательная субвенция), путем субвенции заработную плату получали более 460 тысяч педагогических работников; 46 миллиардов гривен – получение высшего образования, в том числе и государственными грантами. Путем бюджетных средств впервые государство предоставило гранты для получения высшего образования для 13 тысяч человек на общую сумму 143,9 миллиона гривен;

гривен – в том числе и государственными грантами. Путем бюджетных средств впервые государство предоставило гранты для получения высшего образования для 13 тысяч человек на общую сумму 143,9 миллиона гривен; 1,4 миллиарда гривен – издание и приобретение учебников , в результате чего было выдано 8 944 тысячи экземпляров учебников для учащихся 7-х, 11-х классов, для лиц с особыми образовательными потребностями и учебников шрифтом Брайля;

гривен – , в результате чего было выдано 8 944 тысячи экземпляров учебников для учащихся 7-х, 11-х классов, для лиц с особыми образовательными потребностями и учебников шрифтом Брайля; 1,3 миллиарда гривен – на обустройство укрытий в учреждениях общего среднего образования; средства были направлены для обустройства укрытий в 62 школах прифронтовых областей (Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской);

гривен – в учреждениях общего среднего образования; средства были направлены для обустройства укрытий в 62 школах прифронтовых областей (Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской); 1,1 миллиарда гривен – обеспечение питанием 1 миллион учеников начальных классов учреждений общего среднего образования;

– 1 миллион учеников начальных классов учреждений общего среднего образования; 1,3 миллиарда гривен – обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа" ;

– обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования ; 1,0 миллиарда гривен – приобретение 417 автобусов школьных автобусов;

– приобретение 417 автобусов 829,6 миллиона гривен – приобретение оборудования, создание и модернизацию столовых (пищеблоков) учреждений общего среднего образования, средства были направлены для реконструкции и капитального ремонта столовых (пищеблоков) в 173 учебных заведениях;

гривен – приобретение оборудования, создание и (пищеблоков) учреждений общего среднего образования, средства были направлены для реконструкции и капитального ремонта столовых (пищеблоков) в 173 учебных заведениях; 522,1 миллиона гривен – создание учебно-практических центров современного профессионального (профессионально-технического) образования для создания 88 учебно-практических центров; 286,1 миллиона гривен – оказания государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями для предоставления дополнительных психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг почти 48 тысячам детям в различных учебных заведениях.

Продолжена программа обновления материально-технической базы учебных заведений: от закупки учебников и школьных автобусов до создания современных учебно-практических центров профессионального образования. И в дальнейшем инвестируем в будущее наших детей, ведь образование должно быть доступным, качественным и безопасным,

– прокомментировал заместитель министра.

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев отметил, что финансирование образования остается одним из ключевых приоритетов государственного бюджета. Ключевые моменты определены, они будут финансироваться и в дальнейшем – обустройство укрытий, поддержка учителей, развитие инклюзивного образования и модернизации школьной инфраструктуры.

Важно! В новом бюджете на 2025 год на образование заложено 199 миллиардов гривен.