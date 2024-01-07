Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев встретил Новый год в больнице: что произошло

Мужчина попал в реанимацию с инфарктом. Впрочем, вместо помощи он просит задонатить на дроны сыну.

В комментариях на фейсбуке к собственному сообщению он объяснил причины инфаркта – возраст и нагрузка.

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Как чувствует себя образовательный омбудсмен Сергей Горбачев

Друзья, новый, 2024 год для меня оказался довольно необычным. Потому что отделение реанимации в Институте сердца – мягко говоря, не то, о чем мечтаешь накануне праздников. Я благодарен врачам и персоналу, которые помогают мне преодолевать последствия инфаркта,

– написал он.

Омбудсмен успокоил людей, мол, все будет хорошо, а помощь ему не нужна. Впрочем, тем, кто хочет помочь, посоветовал задонатить на банку сыну. Тот служит в 54-й отдельной механизированной бригаде.

"Я благодарен тем, кто предложил помощь. На самом деле у меня есть друзья и родственники, которые меня поддерживают. У меня лично есть все, что нужно для выздоровления. Но в помощи больше нуждается мой сын, его братья и сестры на фронте". Задонатьте на дроны для 54 бригады: это будет мне лучшей поддержкой", – попросил он.

Присоединиться к помощи можно по ссылке. В описании к ней сказано "На 100 FPV-дронов для 54 ОМБр для эффективного уничтожения вражеской техники и живой силы противника".

Сергей Горбачев не впервые собирает деньги сыну – на его странице размещена не одна фотография с QR-кодом, которая ведет на банку. Сообщение о болезни также содержит QR-код.



Образовательный омбудсмен из больницы просит помочь со сбором для сына-военного / Фото с фейсбук-страницы Сергея Горбачева

Омбудсмен подытожил, что отдых будет после победы над Россией, а врагу нас не одолеть.

Мы разные, но единые в стремлении защитить нашу Независимость. Держимся, объединяемся, победим. Слава Украине!

– написал он.

В комментариях люди благодарят врачей, желают здоровья мужчине и выражают солидарность со словами Горбачева.