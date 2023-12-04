При этом подчеркнул: опомнитесь и не "выжимайте" детей из украинских школ. И рассказал о "лишних" требованиях по сдаче экзаменов.
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Образовательный омбудсмен обратился к директорам украинских школ
Свое сообщение Горбачев адресовал "неуважаемым директорам некоторых школ". И подчеркнул: государство всеми силами пытается помочь родителям и их детям, ставшим беженцами из-за войны, не потерять связь с украинской системой образования.
А вы что делаете, выдвигая для наших детей, которые сейчас за границей, какие-то совершенно нелогичные и, буду недипломатическим, глупые требования по сдаче "экзаменов" нашими детьми 5 (!) класса, и отказываясь выполнять приказ МОН относительно украиноведческого компонента?
– задал вопрос образовательный омбудсмен.
При этом еще раз посоветовал таким руководителям школ быть украинским и не выдвигать ненужных требований детям.
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Как учатся украинские дети за границей
- Многие украинские школьники, ставшие беженцами, учатся параллельно в двух учебных заведениях.
- Так, они обязаны в соответствии с законодательством страны, в которой находятся, очно учиться в местной школе.
- При этом многие наши ученики не хотят терять связь с родной страной и украинской системой образования, поэтому параллельно дистанционно получает образование в родной школе.
- В этом учебном году Минобразования упростило процедуру обучения таких детей в школах Украины.
- Теперь учащиеся должны посещать уроки только украиноведческого компонента.
- Оценки по предметам, которые параллельно преподают в украинской и иностранной школах, должны засчитываться в Украине после возвращения ребенка домой.