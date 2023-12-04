При этом подчеркнул: опомнитесь и не "выжимайте" детей из украинских школ. И рассказал о "лишних" требованиях по сдаче экзаменов.

Смотрите также Безопасность в интернете: где искать качественный украиноязычный обучающий контент для дошкольников

Образовательный омбудсмен обратился к директорам украинских школ

Свое сообщение Горбачев адресовал "неуважаемым директорам некоторых школ". И подчеркнул: государство всеми силами пытается помочь родителям и их детям, ставшим беженцами из-за войны, не потерять связь с украинской системой образования.

А вы что делаете, выдвигая для наших детей, которые сейчас за границей, какие-то совершенно нелогичные и, буду недипломатическим, глупые требования по сдаче "экзаменов" нашими детьми 5 (!) класса, и отказываясь выполнять приказ МОН относительно украиноведческого компонента?

– задал вопрос образовательный омбудсмен.

При этом еще раз посоветовал таким руководителям школ быть украинским и не выдвигать ненужных требований детям.

Смотрите также Лисовой рассказал, как учатся украинские школьники в Германии

Как учатся украинские дети за границей