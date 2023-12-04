При цьому наголосив: схаменіться і не "вичавлюйте" дітей з українських шкіл. І розповів про "зайві" вимоги щодо складання іспитів.

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Освітній омбудсмен звернувся до директорів українських шкіл

Своє повідомлення Горбачов адресував "нешановним директорам деяких шкіл". І наголосив: держава усіма силами намагається допомогти батькам та їхнім дітям, які стали біженцями через війну, не втратити зв'язок з українською системою освітою.

А ви що робите, висуваючи для наших дітей, які зараз за кордоном, якісь абсолютно нелогічні та, буду недипломатичним, дурнуваті вимоги щодо складання "іспитів" нашими дітьми 5 (!) класу, та відмовляючись виконувати наказ МОН щодо українознавчого компоненту?

– поставив питання освітній омбудсмен.

При цьому ще раз порадив таким очільникам шкіл бути українцями і не висувати непотрібних вимог дітям.

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Як навчаються українські діти за кордоном