При цьому наголосив: схаменіться і не "вичавлюйте" дітей з українських шкіл. І розповів про "зайві" вимоги щодо складання іспитів.
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Освітній омбудсмен звернувся до директорів українських шкіл
Своє повідомлення Горбачов адресував "нешановним директорам деяких шкіл". І наголосив: держава усіма силами намагається допомогти батькам та їхнім дітям, які стали біженцями через війну, не втратити зв'язок з українською системою освітою.
А ви що робите, висуваючи для наших дітей, які зараз за кордоном, якісь абсолютно нелогічні та, буду недипломатичним, дурнуваті вимоги щодо складання "іспитів" нашими дітьми 5 (!) класу, та відмовляючись виконувати наказ МОН щодо українознавчого компоненту?
– поставив питання освітній омбудсмен.
При цьому ще раз порадив таким очільникам шкіл бути українцями і не висувати непотрібних вимог дітям.
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Як навчаються українські діти за кордоном
- Чимало українських школярів, які стали біженцями, навчається паралельно у двох навчальних закладах.
- Так, вони зобов'язані відповідно до законодавства країни, у якій перебувають, очно вчитися у місцевій школі.
- При цьому чимало наших учнів не хоче втрачає зв'язок з рідною країною та українською системою освіти, тому паралельно дистанційно здобуває освіту у рідній школі.
- У межах цього навчального року Міносвіти спростило процедуру навчання таких дітей у школах України.
- Тепер учні повинні відвідувати уроки лише українознавчого компонента.
- Оцінки з предметів, які паралельно викладають в українській та іноземній школах, повинні зараховувати в Україні після повернення дитини додому.