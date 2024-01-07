У коментарях на фейсбуці до власного допису він пояснив причини інфаркту – це вік і навантаження.

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Як почувається освітній омбудсмен Сергій Горбачов

Друзі, новий, 2024 рік для мене виявився доволі незвичним. Бо відділення реанімації в Інституті серця – м'яко кажучи, не те, про що мрієш напередодні свят. Я вдячний лікарям та персоналу, які мені допомогають долати наслідки інфаркту,

– написав він.

Омбудсмен заспокоїв людей, мовляв, все буде добре, а допомога йому не потрібна. Утім, тим, хто хоче допомогти, порадив задонатити на банку синові. Той служить у 54 окремій механізованій бригаді.

"Я вдячний тим, хто запропонував допомогу. Насправді у мене є друзі і родичі, які мене підтримують. У мене особисто є все, що треба для одужання. Але допомоги більше потребує мій син, його побратими та посестри на фронті. Задонатьте на дрони для 54 бригади: це буде мені найкращою підтримкою", – попросив він.

Долучитися до допомоги можна за посиланням. В описі до неї сказано "На 100 FPV-дронів для 54 ОМБр для ефективного знищення ворожої техніки й живої сили противника".

Сергій Горбачов не вперше збирає гроші синові – на його сторінці розміщена не одна світлина з QR-кодом, що веде на банку. Допис про хворобу також містить QR-код.



Освітній омбудсмен з лікарні просить допомогти зі збором для сина-військового / Фото з фейсбук-сторінки Сергія Горбачова

Омбудсмен підсумував, що відпочинок буде після перемоги над Росією, а ворогові нас не здолати.

Ми різні, але єдині у прагненні захистити нашу Незалежність. Тримаймося, єднаймося, переможемо. Слава Україні!

– написав він.

У коментарях люди дякують лікарям, бажають здоров'я чоловікові та висловлюють солідарність зі словами Горбачова.