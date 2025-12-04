Части студентов компенсируют стоимость обучения

Кабмин расширяет поддержку семей украинских воинов. Одна из инициатив - программа компенсации стоимости обучения для детей ветеранов и погибших Героев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, информирует 24 Канал. Цель программы – предоставить этим студентам возможность получать образование в Украине без финансовых барьеров.

Кому возместят стоимость обучения?

Министр отметила, что государство компенсирует 100% стоимости обучения в профтехах и колледжах, если ребенок не попал на бюджет. Она говорит, что это возможность, ведь не все дети могут поступить на бюджет.

За первый год работы инициативы выдали более 10 тысяч сертификатов в Дии. Более 6 тысяч детей уже получили возмещение за 2024 – 2025 учебный год, сообщила Калмыкова.

После завершения процесса перевода поступающих на бюджет правительство откроет прием заявок на учебный год 2026.

Воспользоваться заявкой можно так:

в приложении Дия нужно получить соответствующий сертификат;

подать заявление на возмещение после подтверждения факта оплаты обучения;

получить компенсацию на стоимость обучения в колледжах и вузах.

Чиновница отметила, что программа пользуется значительным спросом. Дети ветеранов выбирают самые разнообразные специальности.

Украине нужно не только воевать и защищаться, но и развивать свое будущее. И образование детей наших защитников – важная часть этого процесса,

– резюмировала она.

Какие новации согласовало правительство для вузов?