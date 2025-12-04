Укр Рус
4 грудня, 21:11
Частині студентів компенсують вартість навчання

Марія Волошин
Основні тези
  • Кабмін розширює підтримку родин українських воїнів через програму компенсації вартості навчання для дітей ветеранів та загиблих Героїв.
  • Понад 6 тисяч дітей вже отримали відшкодування за 2024 – 2025 навчальний рік.

Кабмін розширює підтримку родин українських воїнів. Одна з ініціатив – програма компенсації вартості навчання для дітей ветеранів та загиблих Героїв.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, інформує 24 Канал. Мета програми – надати цим студентам можливість здобувати освіту в Україні без фінансових бар'єрів.

Кому відшкодують вартість навчання?

Міністерка зауважила, що держава компенсує 100% вартості навчання у профтехах і коледжах, якщо дитина не потрапила на бюджет. Вона каже, що це можливість, адже не всі діти можуть вступити на бюджет.  

За перший рік роботи ініціативи видали понад 10 тисяч сертифікатів у Дії. Понад 6 тисяч дітей уже отримали відшкодування за 2024 – 2025 навчальний рік, повідомила Калмикова. 

Після завершення процесу переведення вступників на бюджет уряд відкриє прийом заявок на навчальний рік 2026.

Скористатися заявкою можна так:

  • у застосунку Дія потрібно отримати відповідний сертифікат;

  • подати заяву на відшкодування після підтвердження факту оплати навчання;

  • отримати компенсацію на вартість навчання у коледжах і вишах. 

Посадовиця зазначила, що програма має значний попит. Діти ветеранів обирають найрізноманітніші спеціальності.

Україні потрібно не лише воювати та захищатися, а й розбудовувати своє майбутнє. І освіта дітей наших захисників – важлива частина цього процесу, 
– резюмувала вона.

Які новації погодив уряд для вишів?

  • Кабмін України під час засідання схвалив низку важливих рішень для галузі освіти і науки.
  • Стратегію розвитку вищої освіти оновлять.
  • Також уряд затвердив Операційний план на 2025 – 2028 роки.
  • Ці зміни враховують наслідки повномасштабної війни, міграцію, руйнування освітньої інфраструктури та завдання повоєнної відбудови.