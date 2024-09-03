Первая школа для украинцев открылась в Венгрии: сколько детей там будет учиться

Произошло историческое событие для украинцев, проживающих в Венгрии. В столице страны, Будапеште, начала работу первая украино-венгерская двуязычная средняя школа и гимназия.

Во вторник, 3 сентября, президент Владимир Зеленский заявил о соответствующем событии, назвав его важным шагом в отношениях между Украиной и Венгрией.

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Школа в Будапеште для украинцев

По словам главы государства, в образовательном учреждении – уже около 400 украинских детей. Школа важна как для украинского меньшинства в Венгрии, так и для переселенцев из Украины.

Обязательно после окончания учебы я вернусь (вероятно, в Украину – 24 Канал),

– говорит юноша, который учится в этой школе в Будапеште.

Президент выразил благодарность всей команде, работавшей ради этого результата, а также – всем учителям и общественным лидерам, которые, как констатировал Зеленский, помогают оберегать украинское.

Первая украино-венгерская школа в Будапеште: смотрите видео, которое распространил президент

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Вспомним, что в этом году учебный год в определенных учебных заведениях на территории Украины начался в еще в августе. Министерство образования и науки рекомендовало университетам начать обучение раньше, чтобы обеспечить длинные каникулы зимой, когда возможны проблемы со светом и отоплением.