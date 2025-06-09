Какие специальности среднего профтехобразования пользуются наибольшим спросом во Львове

Соискатели среднего профтехобразования во Львове больше всего поступают на гостинично-ресторанную сферу, кулинарию, на слесарей по ремонту колесных транспортных средств, автомехаников, электрогазосварщиков. Сейчас критический спрос на станочников широкого профиля, но на эту специальность не так много желающих.

Также родители не очень охотно соглашаются, чтобы их ребенок учился на строителя, маляра, инсталлятора санитарно-гигиенических систем, потому что думают, что это очень грязная, тяжелая работа. Об этом 24 Каналу рассказал начальник отдела профессионального образования департамента образования и культуры Львовского городского совета Богдан Иванусь.

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"Всегда говорю о том, что даже в современном мире искусственный интеллект никогда не придет и не сделает в квартире или доме ремонт. Маловероятно, что он построит дом, изменит сантехнику, сделает другие работы, связанные с электричеством. Не нужно бояться таких специальностей. Потому что они критически важны как для бизнеса, так и для государства", – подчеркнул он.

Возможности для соискателей образования

Богдан Иванусь отметил, что соискатели среднего профтехобразования во Львове могут учиться в учебно-практических центрах. В 2025 году было открытие трех таких центров.

В частности, уникальный в Украине учебно-практический центр витражного искусства. Ведь во Львове есть единственное в Украине заведение профессионально-технического образования, которое имеет эту специальность.

Предыдущие годы с помощью и государственных программ, и международных партнеров открывали мастерские портняжного направления, по деревообработке и так далее.

Наши дети могут учиться, апробировать свои знания на практике в учреждениях профессионального образования на современном качественном оборудовании. И дальше переходить на предприятие, где в настоящих производственных условиях могут полностью погрузиться в производственный процесс, специфику работы непосредственно компании, в которой они будут работать, пройти там оплачиваемую практику,

– пояснил чиновник.

По его словам, после завершения обучения соискатели образования во Львове могут потенциально трудоустроиться в любой компании, где будут иметь желание остаться на работу.