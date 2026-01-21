На Киевщине уже почти 70% учеников вернулись на очное обучение
- В Киевской области на очное обучение вернулись 67% учеников или 140 тысяч детей.
- У школах также устанавливают генераторы и солнечные панели.
В Киевской области 140 тысяч учеников вернулись на очное обучение в школах. Это 67% школьников региона.
Еще более 24 тысяч учатся в рамках смешанного формата. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Как учатся ученики на Киевщине?
В 75 учебных заведениях Киевской области работа продолжается дистанционно или там продолжили каникулы. В Киевской ОВА отметили, что смешанный формат обучения ввели в тех учебных заведениях, где для всех учеников не хватает укрытий.
Чиновники также утверждают, что все школы и детсады области обеспечены отоплением – более 65% школ имеют индивидуальные системы отопления.
В школах и детсадах при этом устанавливают генераторы резервного питания и формируют запасы топлива для бесперебойной работы в случае длительных отключений света. В некоторых заведениях устанавливают солнечные панели.
Отдельный акцент – на альтернативной генерации. Уже 35 учебных заведений Киевщины оснащены солнечными панелями мощностью от 10 до 51 кВт. В этих школах и лицеях учится более 12,5 тысяч детей, еще 7,3 тысячи воспитанников – в детских садах,
– сообщили в КОВА.
И добавили, что в этом году планируют расширить эту сеть как минимум еще на 20 учебных заведений.
Как продолжается образовательный процесс на Киевщине?
- Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.
- Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
- Так, общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
- На Киевщине с 19 января возобновили очное обучение в школах. Решение приняли на заседании Совета обороны области, сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.
- Он отметил, что решение о начале обучения принимают с учетом санитарных норм и ситуации с безопасностью.
- На Совете обороны мы также приняли решение сократить продолжительность уроков до 30 минут, завершать обучение во вторую смену не позднее 16:00,