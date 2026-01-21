На Киевщине уже почти 70% учеников вернулись на очное обучение

В Киевской области 140 тысяч учеников вернулись на очное обучение в школах. Это 67% школьников региона.

Еще более 24 тысяч учатся в рамках смешанного формата. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Как учатся ученики на Киевщине?

В 75 учебных заведениях Киевской области работа продолжается дистанционно или там продолжили каникулы. В Киевской ОВА отметили, что смешанный формат обучения ввели в тех учебных заведениях, где для всех учеников не хватает укрытий.

Чиновники также утверждают, что все школы и детсады области обеспечены отоплением – более 65% школ имеют индивидуальные системы отопления.

В школах и детсадах при этом устанавливают генераторы резервного питания и формируют запасы топлива для бесперебойной работы в случае длительных отключений света. В некоторых заведениях устанавливают солнечные панели.

Отдельный акцент – на альтернативной генерации. Уже 35 учебных заведений Киевщины оснащены солнечными панелями мощностью от 10 до 51 кВт. В этих школах и лицеях учится более 12,5 тысяч детей, еще 7,3 тысячи воспитанников – в детских садах,

– сообщили в КОВА.

И добавили, что в этом году планируют расширить эту сеть как минимум еще на 20 учебных заведений.

Как продолжается образовательный процесс на Киевщине?