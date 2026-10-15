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Учеба Образование в Украине Часть предметов будет в приоритете: как будут учиться ученики во время длительных воздушных тревог
15 октября, 17:52
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Часть предметов будет в приоритете: как будут учиться ученики во время длительных воздушных тревог

Мария Волошин

Правительство Украины приняло решение об организации обучения во время длительных воздушных тревог. Так, каждая школа будет самостоятельно определять модель обучения с учетом ситуации с безопасностью, вместимости и обустройства укрытия.

Занятия могут проходить в классах, убежищах или сочетать очный и дистанционный форматы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Кабмина Сергей Корецкий.

Как будут учиться школьники во время тревог

Местные общины при этом должны помочь учебным заведениям адаптировать образовательный процесс к вызовам в сфере безопасности. В частности, проработать возможность использования других оборудованных укрытий для проведения занятий.

Родители должны заранее знать, как будет проходить обучение, иметь возможность планировать свой день, поэтому расписания должны быть гибкими, а форматы обучения – предсказуемыми.

Если укрытие не позволяет очно провести все занятия, приоритет отдается предметам математической, естественнонаучной, языково-литературной, гражданской и исторической образовательных областей. Другие предметы при необходимости можно изучать дистанционно, 
– рассказал глава правительства.

И добавил, что укрытия школ, работающих в очном формате, должны быть пригодны для длительного пребывания детей. Там должны быть учебные места, освещение, резервное электроснабжение, интернет и надлежащие санитарные условия.

МОН будет ежемесячно отслеживать выполнение решения.

Безопасность детей и педагогов остается безусловным приоритетом. Во время воздушной тревоги пребывание в укрытии обязательно, 
– резюмировал Корецкий.

  • Ранее министр образования и науки Украины Андрей Бутенко сообщил, что школы в Украине должны планировать формат занятий как минимум на неделю вперед. При этом заранее уведомлять о нем родителей.