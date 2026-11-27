Университеты в Украине могут самостоятельно определять формат обучения во время отключений электроэнергии. При этом МОН рекомендует приостанавливать очную работу там, где невозможно обеспечить базовые условия безопасности.

При этом переводить все вузы на дистанционное обучение не планируется. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Предусмотрены ли средства на поддержку работы вузов?

Чиновник говорит: во время отключений электроэнергии вузы должны оценивать, сколько времени смогут работать без внешнего электроснабжения и какие системы способны поддерживать автономно. Ситуация зависит от конкретного университета.

Трофименко также сообщил, что для укрепления энергетической устойчивости государственных университетов в сфере управления МОН предусмотрели 600 миллионов гривен.

Из них 500 миллионов гривен направят на капитальные проекты, еще 100 миллионов гривен – на подготовку проектной документации,

– уточнил чиновник.

Средства могут быть использованы, в частности, на системы накопления энергии и установки, которые одновременно производят электричество и тепло.

Обеспечат ли студентов жильем?

Заместитель Бутенко заявил, что вузы должны подготовить дежурные общежития для студентов, которым некуда ехать. Прежде всего это переселенцы, дети-сироты и те, чье жилье разрушено или осталось на оккупированной территории.

Если ресурсы вузов ограничены, МОН рекомендует размещать таких жильцов в одном подготовленном здании или нескольких корпусах. При этом необходимо проверить готовность корпуса.

Перейдут ли вузы на дистанционное обучение?

Формат обучения вузы определяют сами, но должны согласовывать решения с местными военными администрациями.

Дистанционный формат уместен, если он позволяет продолжить обучение в безопасных условиях. В то же время университетам необходимо учитывать, есть ли у студентов дома электричество и интернет,

– отметил Трофименко.

МОН при этом рекомендует заблаговременно предоставлять материалы, которые можно скачать и проработать без постоянного подключения к сети, а также предусматривать другое время для контрольных работ. А лабораторные работы с оборудованием нужно переносить или проводить на доступной безопасной базе. Многие учебные заведения уже разместили основные лаборатории под землей.