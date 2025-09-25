Как помочь ученикам вернуться к обучению в украинской школе после пребывания за рубежом
- Процесс возвращения детей-беженцев в украинские школы после обучения за границей должен быть упрощенным.
- Ребенок должен иметь возможность выбрать различные формы обучения.
Многие украинские ученики из-за полномасштабной войны проживают за границей. Чтобы они сохраняли связь с украинским образованием и возвращались в Украину и реинтегрировались, надо создать соответствующие благоприятные условия для этого.
Как вернуть учеников-беженцев в Украину?
Лещик отметила, что процесс возвращения детей-беженцев должен быть облегченным, неформализованным. При этом школьники и их родители должны понимать, что в Украине этих детей ждут.
В Службе образовательного омбудсмена предложили информационную помощь детям и родителям, которые вернулись в Украину, чтобы начать или продолжить обучение ребенка в украинской системе образования.
Надолужение образовательных потерь и индивидуальная траектория обучения
Каждый ученик имеет право на индивидуальный учебный путь, который учитывает его способности, интересы и потребности. Ученик может выбирать: форму обучения, предметы, темп и последовательность изучения, а также методы и средства обучения. Индивидуальная траектория подходит как для индивидуальных форм (экстернат, семейная форма, педагогический патронаж), так и для очной или дистанционной формы обучения. Это особенно полезно для детей, которые нуждаются в дополнительной поддержке, адаптации или языковой помощи.
Детям, которые возвращаются из-за границы, нужно время, чтобы привыкнуть к украинской школе. Важно, чтобы их поддерживали родители, учителя и психологи. Это помогает быстрее наверстать учебные пробелы и адаптироваться социально.
Возможные формы обучения после возвращения в Украину следующие:
очная или смешанная – обучение в школе с непосредственным участием;
дистанционная – обучение дома онлайн, организованное школой;
экстернат – ученик самостоятельно проходит программу;
семейная (домашняя) форма – обучение организуют родители;
педагогический патронаж – для детей, которые не могут учиться другим способом.
Перед выбором формы обучения стоит уточнить в школе возможность дистанционного обучения и учесть потребности ребенка, состояние здоровья и безопасность.
Психологическая поддержка и адаптация
Ребенок может волноваться из-за изменения среды, языковое окружение или потерю социальных связей. Важно, чтобы он чувствовал поддержку и безопасность в школе, дома и среди друзей. Совместная работа родителей и педагогов помогает быстро адаптироваться и восстановить учебный процесс.
Признание знаний, полученных за рубежом
Результаты обучения, полученные за рубежом, оценивают в зависимости от выбранной формы обучения. Перед возвращением в школу важно согласовать это с администрацией, чтобы ребенок мог непрерывно продолжать обучение.
Признают ли оценки из-за рубежа?
Ранее в МОН отмечали: если ребенок учился в формальной системе за рубежом, результаты признаются автоматически из-за соотнесения систем оценивания. Дополнительных оцениваний не требуется.
Для этого родители или законные представители подают заявление в украинскую школу и добавляют документы (табель, свидетельство достижений, выписку оценок, справку или даже фото страниц журнала). Главное, чтобы в этих документах были указаны: имя ученика, период обучения, перечень предметов, полученные результаты и система оценивания.
Результаты обучения, полученные в школе за рубежом, будут засчитывать в украинской школе на основе шкал перезачета баллов.