Чимало українських учнів через повномасштабну війну проживає за кордоном. Аби вони зберігали зв'язок з українською освітою і поверталися в Україну та реінтегрувалися, треба створити відповідні сприятливі умови для цього.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву Освітнього омбудсмана Надії Лещик. Вона також пропонує ознайомитися з основними принципами для надолуження освітніх втрат та психологічної підтримки.

Як повернути учнів-біженців в Україну?

Лещик зазначила, що процес повернення дітей-біженців має бути полегшеним, неформалізованим. При цьому школярі та їхні батьки мають розуміти, що в Україні цих дітей чекають.

У Службі освітнього омбудсмена запропонували інформаційну допомогу дітям та батькам, які повернулися в Україну, аби розпочати або продовжити навчання дитини в українській системі освіти.

Надолуження освітніх втрат та індивідуальна траєкторія навчання

Кожен учень має право на індивідуальний навчальний шлях, який враховує його здібності, інтереси та потреби. Учень може обирати: форму навчання, предмети, темп і послідовність вивчення, а також методи та засоби навчання. Індивідуальна траєкторія підходить як для індивідуальних форм (екстернат, сімейна форма, педагогічний патронаж), так і для очної або дистанційної форми навчання. Це особливо корисно для дітей, які потребують додаткової підтримки, адаптації або мовної допомоги.

Дітям, які повертаються з-за кордону, потрібен час, щоб звикнути до української школи. Важливо, щоб їх підтримували батьки, вчителі та психологи. Це допомагає швидше надолужити навчальні прогалини та адаптуватися соціально.

Можливі форми навчання після повернення в Україну такі:

очна або змішана – навчання у школі з безпосередньою участю;

дистанційна – навчання вдома онлайн, організоване школою;

екстернат – учень самостійно проходить програму;

сімейна (домашня) форма – навчання організовують батьки;

педагогічний патронаж – для дітей, які не можуть навчатися іншим способом.

Перед вибором форми навчання варто уточнити в школі можливість дистанційного навчання та врахувати потреби дитини, стан здоров'я та безпеку.

Психологічна підтримка та адаптація

Дитина може хвилюватися через зміну середовища, мовне оточення або втрату соціальних зв'язків. Важливо, щоб вона відчувала підтримку і безпеку в школі, вдома та серед друзів. Спільна робота батьків і педагогів допомагає швидко адаптуватися та відновити навчальний процес.

Визнання знань, здобутих за кордоном

Результати навчання, здобуті за кордоном, оцінюють залежно від обраної форми навчання. Перед поверненням до школи важливо узгодити це з адміністрацією, щоб дитина могла безперервно продовжувати навчання.

Чи визнають оцінки з-за кордону?

Раніше у МОН зазначали: якщо дитина навчалася в формальній системі за кордоном, результати визнаються автоматично через співвіднесення систем оцінювання. Додаткових оцінювань не потрібно.

Для цього батьки або законні представники подають заяву до української школи та додають документи (табель, свідоцтво досягнень, виписку оцінок, довідку чи навіть фото сторінок журналу). Головне, щоб у цих документах були зазначені: ім'я учня, період навчання, перелік предметів, отримані результати та система оцінювання.

Результати навчання, отримані у школі за кордоном, зараховуватимуть в українській школі на основі шкал перезарахування балів.