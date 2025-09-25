Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Образовательного омбудсмена Надежды Лещик. Она также предлагает ознакомиться с основными принципами для наверстывания образовательных потерь и психологической поддержки.

Как вернуть учеников-беженцев в Украину?

Лещик отметила, что процесс возвращения детей-беженцев должен быть облегченным, неформализованным. При этом школьники и их родители должны понимать, что в Украине этих детей ждут.

В Службе образовательного омбудсмена предложили информационную помощь детям и родителям, которые вернулись в Украину, чтобы начать или продолжить обучение ребенка в украинской системе образования.

Надолужение образовательных потерь и индивидуальная траектория обучения

Каждый ученик имеет право на индивидуальный учебный путь, который учитывает его способности, интересы и потребности. Ученик может выбирать: форму обучения, предметы, темп и последовательность изучения, а также методы и средства обучения. Индивидуальная траектория подходит как для индивидуальных форм (экстернат, семейная форма, педагогический патронаж), так и для очной или дистанционной формы обучения. Это особенно полезно для детей, которые нуждаются в дополнительной поддержке, адаптации или языковой помощи.

Детям, которые возвращаются из-за границы, нужно время, чтобы привыкнуть к украинской школе. Важно, чтобы их поддерживали родители, учителя и психологи. Это помогает быстрее наверстать учебные пробелы и адаптироваться социально.

Возможные формы обучения после возвращения в Украину следующие:

очная или смешанная – обучение в школе с непосредственным участием;

дистанционная – обучение дома онлайн, организованное школой;

экстернат – ученик самостоятельно проходит программу;

семейная (домашняя) форма – обучение организуют родители;

педагогический патронаж – для детей, которые не могут учиться другим способом.

Перед выбором формы обучения стоит уточнить в школе возможность дистанционного обучения и учесть потребности ребенка, состояние здоровья и безопасность.

Психологическая поддержка и адаптация

Ребенок может волноваться из-за изменения среды, языковое окружение или потерю социальных связей. Важно, чтобы он чувствовал поддержку и безопасность в школе, дома и среди друзей. Совместная работа родителей и педагогов помогает быстро адаптироваться и восстановить учебный процесс.

Признание знаний, полученных за рубежом

Результаты обучения, полученные за рубежом, оценивают в зависимости от выбранной формы обучения. Перед возвращением в школу важно согласовать это с администрацией, чтобы ребенок мог непрерывно продолжать обучение.

Признают ли оценки из-за рубежа?

Ранее в МОН отмечали: если ребенок учился в формальной системе за рубежом, результаты признаются автоматически из-за соотнесения систем оценивания. Дополнительных оцениваний не требуется.

Для этого родители или законные представители подают заявление в украинскую школу и добавляют документы (табель, свидетельство достижений, выписку оценок, справку или даже фото страниц журнала). Главное, чтобы в этих документах были указаны: имя ученика, период обучения, перечень предметов, полученные результаты и система оценивания.

Результаты обучения, полученные в школе за рубежом, будут засчитывать в украинской школе на основе шкал перезачета баллов.