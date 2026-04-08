Значительная часть учеников на Харьковщине выйдет на очное или смешанное обучение

На Харьковщине планируют вывести на очное или смешанное обучение значительную часть учеников. С начала учебного года 2026 – 2027 в Харьковской области так должно учиться около половины всех школьников области.

Это до 100 тысяч учеников. Об этом на брифинге сказал руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, пишет Суспільне.

Сколько учеников будет учиться за партами на Харьковщине?

По словам чиновника, планы в ОВА – на 1 сентября вывести 90 тысяч детей в оффлайн образование.

Это примерно половина всех наших школьников,

– уточнил Синегубов.

Всего в Харьковской области по состоянию на 1 января 2026 года находились 142 218 учеников, сообщила Общественному пресс-секретарь ОВА Анна Гонтарь.

Глава ОВА при этом заявил, что по состоянию на апрель 2026 года в офлайн или смешанном форматах в области учатся около 50 тысяч детей.

Чиновник сообщил также, что в области достроили 17 подземных школ по состоянию на март 2026 года. Еще 17 образовательных укрытий находятся "в процессе реализации" до 1 сентября.

Интересно В Чугуеве Харьковской области открыли две подземные школы: в укрытиях начали обучение для более 700 учеников. В городе организовали подвоз детей на уроки, рассказала Украинскому Радио Харькова госпожа мэр Галина Минаева. Одновременно в укрытии могут находиться 320 учеников

