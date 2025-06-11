Шкалу перезачета оценок из зарубежных школ обновили

Шкалу соотнесения иностранных систем оценивания с украинской 12-балльной шкалой обновили и расширили. В МОН говорят, что так упрощают процесс перезачета результатов обучения для учеников, которые получали образование за рубежом.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Теперь учебные заведения имеют четкие ориентиры для перевода оценок из иностранных документов.

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Как обновили шкалу перезачета оценок

В ведомстве считают, что благодаря этой шкале можно избежать путаницы, обеспечить объективность и уменьшить потребность в дополнительном оценивании. Она понадобится как при зачислении в украинские школы после возвращения из-за границы, так и в пределах украиноведческого компонента. Посмотреть шкалу можно здесь.

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Правительство Порядок признания полученных за рубежом результатов обучения

В МОН также сообщали, что правительство согласовало Порядок признания результатов обучения на уровнях полного общего среднего образования, полученных за рубежом. И отметили, что впервые урегулировали на нормативном уровне то, как украинские школы будут признавать результаты обучения, которые дети получили в иностранных школах, в том числе и в субботних и воскресных.

Это критически важно для детей, которые находятся за рубежом, но хотят получить украинский документ об образовании или вернуться к обучению в Украине без потери класса или года,

– отмечают в ведомстве.

Порядок предусматривает:

1. Впервые официальный реестр украинских образовательных центров за рубежом.

Школы подают заявку на верификацию через автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента (АИКОМ). Комиссия МОН и МИД рассматривает заявку и проводит верификацию образовательных центров. Последние должны преподавать предметы украиноведческого компонента и могут использовать диджитальную платформу для дистанционного обучения. После утверждения комиссией результаты обучения в центрах за рубежом официально будут признавать в Украине.

2. Результаты обучения, полученные в учебных заведениях за рубежом, признают без оценивания.

Если ребенок имеет документ с оценками, украинская школа автоматически признает эти результаты. Их перезачисляют в соответствии со шкалой, утвержденной МОН.

3. Результаты неформального (внешкольного) образования могут быть признаны в двух форматах:

через оценивание на общих основаниях;

по результатам перезачета оценок по предметам украиноведческого компонента, если центр, образовательный центр, общественная организация и т.д. зарегистрированы в АИКОМ.

То есть, если ребенок изучал предметы украиноведческого компонента в субботней или воскресной школе за рубежом или другом образовательном центре, школа в Украине может зачислить результаты обучения, если они оценены по украинской шкале.

Подать заявку в реестр образовательных центров можно будет с осени 2025 года на сайте МОН.

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Какие возможности имеют дети за рубежом

Ребенок из Украины за рубежом может учиться по месту жительства и параллельно сохранять связь с украинским образованием – без риска потерять класс или год и без двойной нагрузки.

Результаты обучения засчитывают упрощенно: повторно проходить оценивание по предметам, которые ребенок изучал, не надо после возвращения из-за границы.

Ученик сможет получить украинское свидетельство об образовании, необходимое для продолжения обучения или поступления в украинский ЗВО и тому подобное.