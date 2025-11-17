В зарубежных пособиях и учебниках для украинцев часто можно встретить ошибки. И даже на российскую пропаганду.

Такие неточности и умышленное искажение фактов можно увидеть в учебниках разных стран. Один из таких показала украинка lorein_vasylieva в Threads, отмечает 24 Канал.

Что не так с учебником?

Она продемонстрировала на примере, что, именно тогда когда ты учишь ребенка украинскому языку, подают местные пособия.

Так, при изучении геометрических фигур квадрат обозначают на украинском как "Майдан". А в разделе "Животные" индюк стал "Турцией".

В комментариях при этом заметили: "Окей индюк, там хотя бы можно как-то понять, почему так перевели, но как у них квадрат получился майданом?".

Дело в том, что индюк в переводе на английский язык – "turkey", а Турция – "Turkey".

При этом "квадрат" переводится на английский как "square". Другое значение этого английского слова – "площадь". Именно последнее значение, вероятно, и приняли во внимание, засоциировав площадь с Майданом, на который украинцы выходили на протесты. Майдан (разговорное) – то есть майдан Независимости.

Зато это слово на английском переводится как "Maidan".



Учебник для украинских детей за рубежом / скриншот сообщения

А что в других учебниках?

Еще одна украинка в комментариях к сообщению прикрепила фото пособия, которое предназначено для обучения украинцев родному языку в Германии.

В нем также есть ошибки. К примеру, козу назвали "козячий", курицу – "курятина", а овцу – "овець" (в именительном падеже).



Учебник для украинских детей за рубежом / скриншот сообщения

