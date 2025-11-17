Укр Рус
17 ноября, 15:07
Индик стал Турцией: украинка показала зарубежное пособие по украинскому языку

Мария Волошин
Основні тези
  • У зарубежных учебниках для украинцев обнаружили ошибки.
  • На что жалуются украинцы – читайте в новости.

В зарубежных пособиях и учебниках для украинцев часто можно встретить ошибки. И даже на российскую пропаганду.

Такие неточности и умышленное искажение фактов можно увидеть в учебниках разных стран. Один из таких показала украинка lorein_vasylieva в Threads, отмечает 24 Канал.

Что не так с учебником?

Она продемонстрировала на примере, что, именно тогда когда ты учишь ребенка украинскому языку, подают местные пособия.

Так, при изучении геометрических фигур квадрат обозначают на украинском как "Майдан". А в разделе "Животные" индюк стал "Турцией".

В комментариях при этом заметили: "Окей индюк, там хотя бы можно как-то понять, почему так перевели, но как у них квадрат получился майданом?".

Дело в том, что индюк в переводе на английский язык – "turkey", а Турция – "Turkey".

При этом "квадрат" переводится на английский как "square". Другое значение этого английского слова – "площадь". Именно последнее значение, вероятно, и приняли во внимание, засоциировав площадь с Майданом, на который украинцы выходили на протесты. Майдан (разговорное) – то есть майдан Независимости.

Зато это слово на английском переводится как "Maidan".


Учебник для украинских детей за рубежом / скриншот сообщения

А что в других учебниках?

Еще одна украинка в комментариях к сообщению прикрепила фото пособия, которое предназначено для обучения украинцев родному языку в Германии.

В нем также есть ошибки. К примеру, козу назвали "козячий", курицу – "курятина", а овцу – "овець" (в именительном падеже).


Учебник для украинских детей за рубежом / скриншот сообщения

Как топовый педагог советует изменить школьную программу?

  • Учитель украинского языка и литературы, победитель премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 года Артур Пройдаков считает, что надо изменить подход к изучению литературы.
  • Все потому, что часть произведений в школьной программе слишком сложная.
  • В частности, для восприятия детьми в возрасте 12 – 14 лет.
  • Педагог отметил, что отдельные тексты школьники не могут понять из-за возраста и отсутствия жизненного опыта.
  • Говорится, частности, о "Маленьком принце" Антуана де Сент-Экзюпери, "Дон Кихота" Сервантеса и "Ромео и Джульетту" Шекспира.