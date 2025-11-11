Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на объявление на сайте премии. Салаи объявили лауреатом Букеровской премии 2025 года на церемонии в Лондоне 10 ноября.
Интересно Объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2025 года
Что известно о победителе?
Писатель получил 50 000 фунтов стерлингов и трофей, который ему вручила прошлогодняя победительница Саманта Харви.
"Плоть" – история жизни одного человека, который пассивно переходит от жилого массива в Центральной Европе к имениям лондонских богачей.
Этот роман стал шестым художественным произведением Дэвида Салаи, который ранее уже был номинирован на Букеровскую премию в 2016 году.
Всего в нынешнем конкурсе приняли участие 153 книги.
Организаторы Букеровской премии охарактеризовали Flesh как "размышление о классе, власти, близости, миграции и маскулинности", назвав роман "проницательным портретом человека и опыта, что формирует его и отражается на протяжении всей жизни".
Интересно! Лауреатом Букеровской премии 2024 года года стала Саманта Харви. Ее наградили за книгу Orbital ("Орбитальный").
Что известно о Букеровской премии?
Букеровская премия (The Booker Prize) – одна из самых престижных литературных премий.
Впервые ее вручили в 1969 году и сначала присуждали автору, проживающему в одной из стран Великобритании за роман, написанный на английском.
Тогда премию получил Перси Говард Ньюби за произведение "За это придется ответить".