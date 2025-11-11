Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на объявление на сайте премии. Салаи объявили лауреатом Букеровской премии 2025 года на церемонии в Лондоне 10 ноября.

Интересно Объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2025 года

Что известно о победителе?

Писатель получил 50 000 фунтов стерлингов и трофей, который ему вручила прошлогодняя победительница Саманта Харви.

"Плоть" – история жизни одного человека, который пассивно переходит от жилого массива в Центральной Европе к имениям лондонских богачей.

Этот роман стал шестым художественным произведением Дэвида Салаи, который ранее уже был номинирован на Букеровскую премию в 2016 году.

Всего в нынешнем конкурсе приняли участие 153 книги.

Организаторы Букеровской премии охарактеризовали Flesh как "размышление о классе, власти, близости, миграции и маскулинности", назвав роман "проницательным портретом человека и опыта, что формирует его и отражается на протяжении всей жизни".

Интересно! Лауреатом Букеровской премии 2024 года года стала Саманта Харви. Ее наградили за книгу Orbital ("Орбитальный").

Что известно о Букеровской премии?