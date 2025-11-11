Про це інформує 24 Канал з посиланням на оголошення на сайті премії. Салаї оголосили лауреатом Букерівської премії 2025 року на церемонії в Лондоні 10 листопада.

Що відомо про переможця?

Письменник отримав 50 000 фунтів стерлінгів та трофей, який йому вручила тогорічна переможниця Саманта Гарві.

"Плоть" – історія життя одного чоловіка, який пасивно переходить від житлового масиву в Центральній Європі до маєтків лондонських багатіїв.

Цей роман став шостим художнім твором Девіда Салаї, який раніше вже був номінований на Букерівську премію у 2016 році.

Загалом у цьогорічному конкурсі взяли участь 153 книжки.

Організатори Букерівської премії охарактеризували Flesh як "роздум про клас, владу, близькість, міграцію та маскулінність", назвавши роман "проникливим портретом людини і досвіду, що формує її й відлунює протягом усього життя".

Цікаво! Лауреаткою Букерівської премії 2024 року стала Саманта Гарві. Її нагородили за книгу Orbital ("Орбітальний").

Що відомо про Букерівську премію?