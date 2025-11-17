Індик став Туреччиною: українка показала закордонний посібник з української мови

У закордонних посібниках та підручниках для українців часто можна натрапити на помилки. І навіть на російську пропаганду.

Такі неточності та зумисне перекручування фактів можна побачити у підручниках різних країн. Один із таких показала українка lorein_vasylieva у Threads, зазначає 24 Канал.

Що не так із підручником?

Вона продемонструвала на прикладі, що, саме тоді коли ти вчиш дитину української мови, подають місцеві посібники.

Так, під час вивчення геометричних фігур квадрат позначають українською як "Майдан". А у розділі "Тварини" індик став "Туреччиною".

У коментарях при цьому зауважили: "Окей індик, там хоча б можна якось зрозуміти, чому так переклали, але як в них квадрат вийшов майданом?".

Річ у тому, що індик у перекладі англійською мовою – "turkey", а Туреччина – "Turkey".

При цьому "квадрат" перекладається англійською як "square". Інше значення цього англійського слова – "площа". Саме останнє значення, імовірно, і взяли до уваги, засоціювавши площу з Майданом, на який українці виходили на протести. Майдан (розмовне) – тобто майдан Незалежності.

Натомість це слово англійською перекладається як "Maidan".



Підручник для українських дітей за кордоном / скриншот допису

А що в інших підручниках?

Ще одна українка у коментарях до допису прикріпила фото посібника, який призначений для навчання українців рідної мови у Німеччині.

У ньому також є помилки. До прикладу, козу назвали "козячий", курку – "курятина", а вівцю – "овець" (у називному відмінку).



Підручник для українських дітей за кордоном / скриншот допису

Як топовий педагог радить змінити шкільну програму?