В Украине вводят проектную аспирантуру: как теперь будут готовить PhD
- В Украине вводят проектную аспирантуру, где подготовка PhD основывается на выполнении исследовательского проекта с практическим результатом и финансированием.
- Отбор PhD-проектов будет происходить на конкурсной основе с приоритетом для STEM-исследований.
Правительство Украины согласовало эксперимент по проектной аспирантуре. Так, в Украине начинают формат, в котором подготовка PhD основывается на выполнении конкретного исследовательского проекта с практическим результатом.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
Что известно об эксперименте?
Министр отметил, что сейчас аспирантура сочетает обучение с индивидуальной работой над диссертацией без отдельного финансирования самого исследования. Это ограничивает возможности для экспериментов, уменьшает мотивацию молодых ученых и часто не позволяет сделать науку основной профессиональной деятельностью.
В рамках эксперимента меняется логика подготовки PhD: финансируется не статус аспиранта, а конкретный исследовательский проект с определенной целью, сроками и ожидаемыми результатами. Именно результаты такого проекта становятся основой для подготовки и защиты диссертации. Финансирование проекта покрывает оплату труда аспиранта и научного руководителя, а также расходы на материалы, оборудование и использование исследовательской инфраструктуры,
– уточнил глава МОН.
И добавил, что отбор PhD-проектов будет происходить на конкурсной основе с научной экспертизой и прозрачными правилами, с приоритетом для STEM-исследований и направлений, важных для экономики и безопасности страны. Также в рамках проектов возможно международное сотрудничество.
Проектная аспирантура не заменяет действующую систему подготовки аспирантов, а вводится как отдельный экспериментальный формат. Прием заявок на участие в экспериментальном проекте запланировали на март 2026 года, а начало подготовки аспирантов – в июле 2026 года,
– подчеркнул министр.
И объяснил, что постановление дает возможность протестировать модель подготовки PhD через участие в исследовательском проекте. Такой подход превращает степень PhD с формального признака завершения обучения в подтверждение выполненной научной работы с четко очерченным результатом – новыми знаниями и технологиями, резюмировал Лисовой.
Как и когда будут проходить вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру?
Желающие поступить в магистратуру уже традиционно будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и проходить ЕФВВ в рамках основной сессии с 26 июня по 14 июля и дополнительной с 3 по 21 августа.
В этом году расширили перечень предметных тестов ЕФВВ: к уже имеющимся в предыдущие годы десяти (по экономике и международной экономике, информационных технологий, истории искусства, языкознания, учета и финансов, педагогики и психологии, политологии и международных отношений, права и международного права, психологии и социологии, управления и администрирования) добавят предметный тест по биоэтике.
Будущие аспиранты будут сдавать в этом году ЕВИ и проходить единый вступительный экзамен по методологии научных исследований (ЕВВ) в течение 14 – 29 июля в рамках основной сессии и 24 – 28 августа в рамках дополнительной, сообщил Украинский центр оценивания качества образования.