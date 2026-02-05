В Украине вводят проектную аспирантуру: как теперь будут готовить PhD

Правительство Украины согласовало эксперимент по проектной аспирантуре. Так, в Украине начинают формат, в котором подготовка PhD основывается на выполнении конкретного исследовательского проекта с практическим результатом.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Что известно об эксперименте?

Министр отметил, что сейчас аспирантура сочетает обучение с индивидуальной работой над диссертацией без отдельного финансирования самого исследования. Это ограничивает возможности для экспериментов, уменьшает мотивацию молодых ученых и часто не позволяет сделать науку основной профессиональной деятельностью.

В рамках эксперимента меняется логика подготовки PhD: финансируется не статус аспиранта, а конкретный исследовательский проект с определенной целью, сроками и ожидаемыми результатами. Именно результаты такого проекта становятся основой для подготовки и защиты диссертации. Финансирование проекта покрывает оплату труда аспиранта и научного руководителя, а также расходы на материалы, оборудование и использование исследовательской инфраструктуры,

– уточнил глава МОН.

И добавил, что отбор PhD-проектов будет происходить на конкурсной основе с научной экспертизой и прозрачными правилами, с приоритетом для STEM-исследований и направлений, важных для экономики и безопасности страны. Также в рамках проектов возможно международное сотрудничество.

Проектная аспирантура не заменяет действующую систему подготовки аспирантов, а вводится как отдельный экспериментальный формат. Прием заявок на участие в экспериментальном проекте запланировали на март 2026 года, а начало подготовки аспирантов – в июле 2026 года,

– подчеркнул министр.

И объяснил, что постановление дает возможность протестировать модель подготовки PhD через участие в исследовательском проекте. Такой подход превращает степень PhD с формального признака завершения обучения в подтверждение выполненной научной работы с четко очерченным результатом – новыми знаниями и технологиями, резюмировал Лисовой.

