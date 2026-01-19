На Киевщине возобновили очное обучение: продолжительность уроков сократили

На Киевщине с 19 января возобновили очное обучение в школах. Решение было принято на заседании Совета обороны области.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Смотрите также Дистанционка, возобновление обучения, каникулы: какие решения для учеников и студентов приняли регионы

Как будут учиться ученики на Киевщине?

Он отметил, что решение о начале обучения принимают с учетом санитарных норм и ситуации с безопасностью.

На Совете обороны мы также приняли решение сократить продолжительность уроков до 30 минут, завершать обучение во вторую смену не позднее 16:00,

– уточнил чиновник.

К слову, образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала руководителей школ, которые из-за чрезвычайного положения в энергетике объявили каникулы, ввести дистанционную форму обучения. Также – позволить учителям самостоятельно выбирать место работы.

Совет обороны также рекомендовал общинам самостоятельно принять решение о начале учебного семестра и обнародовать эту информацию на официальных ресурсах.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Какие изменения в учебном процессе?